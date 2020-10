Migranti, parte la raccolta fondi per la nave umanitaria italiana ResQ: l’appello del musicista Paolo Fresu – Video (Di venerdì 2 ottobre 2020) parte sabato 3 ottobre la raccolta di fondi per rendere realtà il progetto della nave umanitaria ResQ-People Saving People, l’imbarcazione italiana pronta ad operare nel Mediterraneo “per impedire che continui la strage”. A bordo, almeno virtualmente, è salito anche il noto musicista Paolo Fresu che girato un breve Video-appello per il lancio della campagna. La data scelta è simbolica: proprio quel giorno 7 anni fa, al largo di Lampedusa, si consumò uno dei naufragi peggiori della storia recente, con oltre 300 vittime. Molti, anche le istituzioni, dissero davanti a quelle bare “mai più”. E invece è successo ancora, fanno sapere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020)sabato 3 ottobre ladiper rendere realtà il progetto della-People Saving People, l’imbarcazionepronta ad operare nel Mediterraneo “per impedire che continui la strage”. A bordo, almeno virtualmente, è salito anche il notoche girato un breve-appello per il lancio della campagna. La data scelta è simbolica: proprio quel giorno 7 anni fa, al largo di Lampedusa, si consumò uno dei naufragi peggiori della storia recente, con oltre 300 vittime. Molti, anche le istituzioni, dissero davanti a quelle bare “mai più”. E invece è successo ancora, fanno sapere ...

