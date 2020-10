Migranti: flashmob Mediterranea a Catania, stop a blocco Ong (Di venerdì 2 ottobre 2020) Domani alle 18 in piazza Duomo nel giorno strage di Lampedusa. Mediterranea Saving Humans scenderà domani in piazza Duomo a Catania, alle 18, con un flashmob di “informazione e sensibilizzazione” per “chiedere al Governo la fine del blocco alle navi di soccorso nel Mediterraneo centrale”, compresa la loro Mare Jonio.. A Catania la rete Restiamoumani Incontriamoci con Mediterranea Saving Humans ha … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Domani alle 18 in piazza Duomo nel giorno strage di Lampedusa.Saving Humans scenderà domani in piazza Duomo a, alle 18, con undi “informazione e sensibilizzazione” per “chiedere al Governo la fine delalle navi di soccorso nel Mediterraneo centrale”, compresa la loro Mare Jonio.. Ala rete Restiamoumani Incontriamoci conSaving Humans ha … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Giornata di proteste a Milano per i primi trasferimenti dei migranti al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di via Corelli, aperto ufficialmente lunedì 28 settembre e destinato agli stranieri ...

Giornata nazionale vittime dell’immigrazione: a Catania un flash mob per ricordarle

L’appuntamento sarà a Catania questo fine settimana per commemorare tutti coloro hanno perso la vita durante la traversata del Mediterraneo.

