Michael Kors celebra lo spirito di comunità con una nuova campagna condotta dai dipendenti (Di venerdì 2 ottobre 2020) NEW YORK, 2 ottobre 2020 /PRNewswire/



Michael Kors è lieta di presentare la campagna Watch Hunger Stop 2020, intitolata FOOD IS LOVE – SHARE YOUR HEART i cui protagonisti in questa tornata sono un gruppo eterogeneo di dipendenti del brand. Mostrando una netta propensione per il rinnovato senso di connessione e lo spirito di comunità ispirato dalla pandemia globale, Kors ha cercato in casa propria i talenti per la sua ultima campagna Watch Hunger Stop, l'iniziativa filantropica di lungo corso portata avanti dal brand in collaborazione con il Programma Alimentare Mondiale (WPF) delle Nazioni Unite. Famosa per la sua lunga lista di celebri ambasciatori, tra cui Kate Hudson, Halle Berry e Lupita Nyong'o, quest'anno la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) NEW YORK, 2 ottobre 2020 /PRNewswire/è lieta di presentare laWatch Hunger Stop 2020, intitolata FOOD IS LOVE – SHARE YOUR HEART i cui protagonisti in questa tornata sono un gruppo eterogeneo didel brand. Mostrando una netta propensione per il rinnovato senso di connessione e lodi comunità ispirato dalla pandemia globale,ha cercato in casa propria i talenti per la sua ultimaWatch Hunger Stop, l'iniziativa filantropica di lungo corso portata avanti dal brand in collaborazione con il Programma Alimentare Mondiale (WPF) delle Nazioni Unite. Famosa per la sua lunga lista di celebri ambasciatori, tra cui Kate Hudson, Halle Berry e Lupita Nyong'o, quest'anno la ...

Dopo il successo delle T-shirt LOVE lanciate a giugno di quest'anno, Michael Kors continua il supporto al World Food Program con la campagna Watch Hunger Stop 2020, intitolata FOOD IS LOVE - SHARE YOU ...

Michael Kors chiama a raccolta come testimonial della nuova campagna “Food is Love - Share Your Heart” i propri dipendenti!

