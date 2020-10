“Mi chiamo Italia e sono un’operaia Whirpool Napoli”: la commovente lettera a Mattarella (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Signor Presidente, io non so se un giorno Lei leggerà mai questa lettera, ma lo spero con tutto il cuore. Mi chiamo Italia e da 22 anni sono un’operaia di Whirlpool Napoli e non credo che si debba aggiungere altro. La mia è solo una delle 400 storie di questa azienda, 1000 se consideriamo l’indotto”. Si chiama Italia Orofino, ed è un’operaia dello stabilimento Whirlpool di via Argine. Mancano meno di 30 giorni alla chiusura dello stabilimento e come tutti i suoi colleghi è disperata. Il Governo continua a non dare risposte. Così qualche giorno fa ha acceso il pc e ha cominciato a scrivere. Destinatario: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Lei sicuramente ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Signor Presidente, io non so se un giorno Lei leggerà mai questa, ma lo spero con tutto il cuore. Mie da 22 anniun’operaia di Whirlpool Napoli e non credo che si debba aggiungere altro. La mia è solo una delle 400 storie di questa azienda, 1000 se consideriamo l’indotto”. Si chiamaOrofino, ed è un’operaia dello stabilimento Whirlpool di via Argine. Mancano meno di 30 giorni alla chiusura dello stabilimento e come tutti i suoi colleghi è disperata. Il Governo continua a non dare risposte. Così qualche giorno fa ha acceso il pc e ha cominciato a scrivere. Destinatario: il Presidente della Repubblica, Sergio. “Lei sicuramente ...

