Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo instabile nella prima parte del fine settimana con temporali anche intensi nella mattinata di sabato, piogge diffuse per la restante parte della giornata. Tempo asciutto nelle ore diurne di domenica, nuove precipitazioni attese in serata. Temperature comprese tra +11°C e +19°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Tempo fortemente instabile nella mattinata di sabato con temporali diffusi su tutto il Lazio, al ancora fenomeni sull'intera regione ma di minore intensità. Piogge anche nelle ore serali specie sui settori centro-meridonali. Domenica sarà una giornata con tempo asciutto e nuvolosità irregolare su tutta la regione, mentre in serata le piogge interesseranno i settori centro settentrionali per poi espandersi su tutto il territorio in nottata.

