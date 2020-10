Meteo, l’Uragano Marie è un mostro di categoria 4 con venti fino a 209km/h: è il 3° uragano maggiore della stagione nel Pacifico orientale [MAPPE] (Di venerdì 2 ottobre 2020) Meteo – L’uragano Marie si è intensificato rapidamente nel Pacifico orientale nelle ultime ore, diventando un uragano di categoria 4. Secondo i dati del National Hurricane Center (NHC), Marie ha venti massimi di 209km/h, una pressione centrale minima di 947hPa e si sta spostando verso ovest-nordovest alla velocità di 24km/h. Marie è la 18ª tempesta tropicale della stagione degli uragani 2020 del Pacifico orientale e il 3° uragano maggiore (ossia di intensità pari o superiore a 3) della stagione 2020 nel ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020)– L’si è intensificato rapidamente nelnelle ultime ore, diventando undi4. Secondo i dati del National Hurricane Center (NHC),hamassimi di/h, una pressione centrale minima di 947hPa e si sta spostando verso ovest-nordovest alla velocità di 24km/h.è la 18ª tempesta tropicaledegli uragani 2020 dele il 3°(ossia di intensità pari o superiore a 3)2020 nel ...

