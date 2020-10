Meteo Italia nel lungo periodo: estremo, tra CALDO e pericolose TEMPESTE (Di venerdì 2 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Quando si parla di “Atlantico scatenato” si pensa, giustamente, alle condizioni Meteo climatiche del passato. Ossia al treno di perturbazioni oceaniche che da ovest verso est scivolava via rapido portando piogge talvolta abbondanti intervallate da momenti di bel tempo. Invece no, oggi quando parliamo di “Atlantico scatenato” ci riferiamo alla vivace attività depressionaria e in tal senso i modelli matematici di previsione confermano altre possenti strutture cicloniche. A quanto pare il prossimo affondo sarà ancor più occidentale dell’attuale, tant’è che inizialmente potrebbe sprofondare sulla Penisola Iberica. Significa, per farla breve, che in Italia potrebbe ripresentarsi il promontorio anticiclonico africano. Ipotesi ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Quando si parla di “Atlantico scatenato” si pensa, giustamente, alle condizioniclimatiche del passato. Ossia al treno di perturbazioni oceaniche che da ovest verso est scivolava via rapido portando piogge talvolta abbondanti intervallate da momenti di bel tempo. Invece no, oggi quando parliamo di “Atlantico scatenato” ci riferiamo alla vivace attività depressionaria e in tal senso i modelli matematici di previsione confermano altre possenti strutture cicloniche. A quanto pare il prossimo affondo sarà ancor più occidentale dell’attuale, tant’è che inizialmente potrebbe sprofondare sulla Penisola Iberica. Significa, per farla breve, che inpotrebbe ripresentarsi il promontorio anticiclonico africano. Ipotesi ...

SkyTG24 : Maltempo al Nord, frane e allagamenti. Allerta rossa in Liguria e Veneto - DPCgov : #24settembre Una intensa ondata di maltempo sta interessando l'Italia con precipitazioni e venti fino a burrasca fo… - DPCgov : ????#allertaARANCIONE, domani lunedì #28settembre, in Calabria, Basilicata, Campania e Sardegna. #AllertaGIALLA in 12… - Miti_Vigliero : Meteo, allerta rossa in Liguria e Veneto. Porto di Genova chiuso al traffico navale - Gazzetta_it : #Cronometro, c'è l'incognita meteo. #Ineos ha deciso: #Ganna non partirà per ultimo #Giro -