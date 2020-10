(Di venerdì 2 ottobre 2020) La strategia di elettrificazione dellapassa anche per i veicoli da ultimo miglio. il caso dela zero emissioni denominato, recentemente lanciato suldalla Casa tedesca con la collaborazione della Micro Mobility Systems AG, società svizzera specializzata in micromobilità. Motoreda 280 Wh. Il veicolo è stato concepito per garantire la massima praticità e longevità: il meccanismo di piegatura che lo caratterizza (azionabile con una pressione del piede) permette di trasportarlo nel bagagliaio di un auto o a bordo di un mezzo pubblico e, secondo le previsioni del costruttore, la qualità dei materiali dovrebbe consentire percorrenze complessive superiori ai cinquemila chilometri. Il ...

dinoadduci : Mercedes-Benz - Arriva sul mercato il monopattino elettrico eScooter - Barbuscia_spa : Mercedes-Benz Classe C C 200 d Auto Premium - 44100 euro - solomotori : Mercedes Benz, a salone Padova anteprima europea Classe S - ANSA_Motori : Anteprima europea di Mercedes-Benz Classe S ad Auto e Moto D'epoca a Padova #ANSAmotori - GTAallcom : Mercedes-Benz G65 E-Style -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Benz

Quattroruote

Bosch adegua la sua offerta di apparati per la diagnosi elettronica alle nuove normative Ue su questo tema. A partire dallo scorso settembre, tutti i nuovi modelli di veicoli in Europa devono essere d ...Guarda i 16 risultati per Mercedes Classe B in vendita Paitone al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 4.200 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tutte le offerte per Merc ...