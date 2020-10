Melissa Satta e Boateng: è di nuovo finita? (Foto) (Di venerdì 2 ottobre 2020) E’ di nuovo crisi per Melissa Satta e Boateng? La rivista Oggi racconta di una nuova separazione per la showgirl e il calciatore, di un altro periodo difficile. La coppia resra in silenzio, come sempre, ma in realtà sul profilo social di Melissa Satta è da un bel po’ di settimane che non compare più suo marito. La Satta si sta concentrando sul lavoro ma dicono che il suo matrimonio con Boateng stia andando verso il capolinea. Melissa non ne parla, Kevin Prince resta distante anche più di lei dai pettegolezzi. Già una volta hanno superato la separazione restando uniti e zittendo ogni volta il gossip per proteggere la loro storia e soprattutto il piccolo Maddox. Melissa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 ottobre 2020) E’ dicrisi per? La rivista Oggi racconta di una nuova separazione per la showgirl e il calciatore, di un altro periodo difficile. La coppia resra in silenzio, come sempre, ma in realtà sul profilo social diè da un bel po’ di settimane che non compare più suo marito. Lasi sta concentrando sul lavoro ma dicono che il suo matrimonio constia andando verso il capolinea.non ne parla, Kevin Prince resta distante anche più di lei dai pettegolezzi. Già una volta hanno superato la separazione restando uniti e zittendo ogni volta il gossip per proteggere la loro storia e soprattutto il piccolo Maddox....

