Melania Trump, lo sfogo con l'amica mette in imbarazzo la Casa Bianca: "mi sto facendo il culo sulle cose di Natale" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donald Trump e la moglie Melania sono sempre sotto i riflettori, ancor di più nelle ultime ore dopo la loro positività al Coronavirus. Questa mattina, però, a distogliere l'attenzione dal contagio del Covid della coppia americana, ci ha pensato la dolce metà del Presidente. Sono state rese note delle registrazioni private di Melania Trump, nelle quali si lamentava con un'amica per… le decorazioni di Natale. Alex Wong/Getty Images L'audio risale al 2018 ed è stato reso noto dalla CNN: "mi sto facendo il culo sulle cose di Natale, a chi frega niente delle cose di Natale e delle decorazioni? Ma lo devo fare, vero? OK, e poi quando dico che sto lavorando al Natale mi ...

