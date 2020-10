Maurizio Battista la foto dall’ospedale. Spettacoli annullati. Le sue condizioni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fuori programma per Maurizio Battista, ricoverato in ospedale. Il comico, 63 anni, ha accusato una malore ieri alla vigilia dello spettacolo ‘Una serata al Drive in 2’ che sarebbe dovuto andare in scena stasera a Ostia. Per ore le condizioni di Maurizio Battista, che nei mesi scorsi ha colpito tutti per la battaglia che sta combattendo accanto alla sua ultima figlia di solo 3 anni, sono rimaste sotto silenzio tra un telefonata e un consulto medico. Poi, è stato il diretto interessato a fare chiarezza dal suo letto dell’ospedale. Lo ha fatto attraverso una diretta social in cui ha informato tutti che le sue condizioni non destano preoccupazione: “Me la sono vista brutta ma sono ancora qua”. Sul suo profilo social un comunicato avverte che “lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fuori programma per, ricoverato in ospedale. Il comico, 63 anni, ha accusato una malore ieri alla vigilia dello spettacolo ‘Una serata al Drive in 2’ che sarebbe dovuto andare in scena stasera a Ostia. Per ore ledi, che nei mesi scorsi ha colpito tutti per la battaglia che sta combattendo accanto alla sua ultima figlia di solo 3 anni, sono rimaste sotto silenzio tra un telefonata e un consulto medico. Poi, è stato il diretto interessato a fare chiarezza dal suo letto dell’ospedale. Lo ha fatto attraverso una diretta social in cui ha informato tutti che le suenon destano preoccupazione: “Me la sono vista brutta ma sono ancora qua”. Sul suo profilo social un comunicato avverte che “lo ...

Dixy62553861 : RT @Adnkronos: 'Me la sono vista brutta ma sono ancora qui', #MaurizioBattista in ospedale - tempoweb : #MaurizioBattista ricoverato d'urgenza, il video per i fan: 'Me la sono vista brutta...' VIDEO #roma #2ottobre… - Adnkronos : 'Me la sono vista brutta ma sono ancora qui', #MaurizioBattista in ospedale - GHERARDIMAURO1 : RT @ilfaroonline: Maurizio Battista sta male, annullato lo spettacolo di stasera al Drive-In di Ostia - ilfaroonline : Maurizio Battista sta male, annullato lo spettacolo di stasera al Drive-In di Ostia -