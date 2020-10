«Matrimonio a prima vista Italia 5»: ecco le coppie protagoniste (Spoiler) (Di venerdì 2 ottobre 2020) La quinta stagione di Matrimonio a prima vista Italia, la seconda realizzata da Discovery, è finalmente pronta al debutto, fissato per martedì 6 ottobre in prima serata su Real Time. Gli abbonati alla piattaforma DPlay Plus hanno, però, già avuto modo di scoprire qualcosa in più di quest’edizione molto particolare, che ha sempre visto il coinvolgimento degli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini nella definizione delle coppie, ma anche l’ingresso di un ospite indesiderato: il Covid-19, che ha rivoluzionato parte dei meccanismi alla base del programma. Oltre all’insidia del matrimonio al buio, infatti, le tre coppie protagoniste sono state chiamate ad affrontare quest’avventura senza poter contare sull’appoggio dei parenti e degli amici al momento della cerimonia, rendendo il viaggio alla scoperta dell’altro ancora più estremo e ancora più complicato. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 ottobre 2020) La quinta stagione di Matrimonio a prima vista Italia, la seconda realizzata da Discovery, è finalmente pronta al debutto, fissato per martedì 6 ottobre in prima serata su Real Time. Gli abbonati alla piattaforma DPlay Plus hanno, però, già avuto modo di scoprire qualcosa in più di quest’edizione molto particolare, che ha sempre visto il coinvolgimento degli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini nella definizione delle coppie, ma anche l’ingresso di un ospite indesiderato: il Covid-19, che ha rivoluzionato parte dei meccanismi alla base del programma. Oltre all’insidia del matrimonio al buio, infatti, le tre coppie protagoniste sono state chiamate ad affrontare quest’avventura senza poter contare sull’appoggio dei parenti e degli amici al momento della cerimonia, rendendo il viaggio alla scoperta dell’altro ancora più estremo e ancora più complicato.

