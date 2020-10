"Materia statale", così il Tar straccia l'ordinanza del Lazio sui vaccini obbligatori (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha bocciato la Regione, o almeno l'ordinanza con la quale lo scorso 17 aprile il Presidente Nicola Zingaretti intendeva imporre il vaccino antinfluenzale a tutte le persone che hanno compiuto 65 anni (“pena il divieto di frequentare luoghi di facile assembramento come centri sociali e case di riposo”, si legge nella sentenza) e a tutto il personale sanitario e sociosanitario che lavora nel Lazio. Nell'atto firmato da Zingaretti si legge anche: “Una forte raccomandazione a vaccinarsi viene poi espressa per i bambini tra i sei mesi e i sei anni”. Il senso della legge è quello di “agevolare la diagnosi differenziale in modo da distinguere i sintomi dell'influenza sanitaria da quelli da Covid-19, con conseguente alleggerimento del carico e della ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Tribunale Amministrativo delha bocciato la Regione, o almeno l'con la quale lo scorso 17 aprile il Presidente Nicola Zingaretti intendeva imporre il vaccino antinfluenzale a tutte le persone che hanno compiuto 65 anni (“pena il divieto di frequentare luoghi di facile assembramento come centri sociali e case di riposo”, si legge nella sentenza) e a tutto il personale sanitario e sociosanitario che lavora nel. Nell'atto firmato da Zingaretti si legge anche: “Una forte raccomandazione a vaccinarsi viene poi espressa per i bambini tra i sei mesi e i sei anni”. Il senso della legge è quello di “agevolare la diagnosi differenziale in modo da distinguere i sintomi dell'influenza sanitaria da quelli da Covid-19, con conseguente alleggerimento del carico e della ...

“Non è disconosciuta dalla Corte costituzionale la possibilità che le Regioni possano legiferare in settori riservati al legislatore statale” si legge negli atti in cui si sottolinea che “la 'soglia' ...

Covid: Tar annulla ordinanza Lazio obbligo vaccino over65

"La normativa emergenziale COVID non ammette simili interventi regionali in materia di vaccinazioni obbligatorie - conclude ... semmai, soltanto in quella statale".

