Massimo Bossetti | la sorella Laura Letizia vuole cambiare cognome | «Straziante portarlo»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020), lagemellaprende definitivamente le distanze da lui e annuncia di voler. Dopo la morte dei genitori, si è interrotto anche il rapporto che la donna aveva con suo fratello. Un legame fortissimo con, in carcere dal 2014 con l’accusa di avere ucciso Yara Gambirasio, e condannato all’ergastolo nei tre gradi di giudizio.lo aveva sempre sostenuto, e si era sempre detta – così come la loro madre Ester Arzuffi – convinta della sua innocenza. Poi qualcosa è accaduto. Non ne conosciamo i dettagli ma certo si ipotizza essere stato un evento che ha radicalmente cambiato il suo modo di vivere e considerare ...