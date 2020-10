Massimiliano Morra gay? La reazione di Dalila (che se la prende con Adua) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sta accadendo di tutto al Grande Fratello Vip 5 e siamo solo alle prime settimane. Oggi è il giorno di un altro gossip su Massimiliano Morra: è gay? Dopo alcune insinuazioni dei giorni scorsi, per esempio quelle velate di Zorzi e Signorini e quelle meno velate di Lory Del Santo, stanotte proprio Adua Del Vesco … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sta accadendo di tutto al Grande Fratello Vip 5 e siamo solo alle prime settimane. Oggi è il giorno di un altro gossip su: è? Dopo alcune insinuazioni dei giorni scorsi, per esempio quelle velate di Zorzi e Signorini e quelle meno velate di Lory Del Santo, stanotte proprioDel Vesco … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

