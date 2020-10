Massimiliano Morra è gay? Le incongruenze: la fidanzata si arrabbia con Adua Del Vesco (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel corso di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha mandato in onda la clip integrale del discorso di Adua Del Vesco di stanotte mentre chiacchierava con Dayane Mello e Matilde Brandi. L’argomento di discussione? Massimiliano Morra sarebbe gay. Massimiliano Morra è gay? Tutte le incongruenze: la fidanzata si arrabbia con Adua A quanto pare, Patrizia De... L'articolo Massimiliano Morra è gay? Le incongruenze: la fidanzata si arrabbia con Adua Del Vesco proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel corso di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha mandato in onda la clip integrale del discorso diDeldi stanotte mentre chiacchierava con Dayane Mello e Matilde Brandi. L’argomento di discussione?sarebbe? Tutte le: lasiconA quanto pare, Patrizia De... L'articolo? Le: lasiconDelproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

LaLaLa___Polly : RT @Ri_Ghetto: Di Adua e dell’outing a Morra non so se ne parleranno in puntata anche perché sono affari di Massimiliano e non è una bella… - materialgirlye : Adua vergognosa nel fare outing a Massimiliano Morra. Hai protetto Garko e aspettato che fosse lui in prima persona… - deligtismo_ : RT @5Alessia: VOI MASSIMILIANO MORRA NON VE LO MERITATE PROPRIO. TANTO NOI DEL TWITTER LO PORTIAMO IN FINALE SUBITO. #GFVIP - Marikap28 : RT @trashtvaddicted: SALVATE IL SOLDATO MASSIMILIANO MORRA #GFVIP - zazoomblog : Massimiliano Morra gay? La reazione di Dalila (che se la prende con Adua) - #Massimiliano #Morra #reazione #Dalila -