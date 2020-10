Massimiliano Morra e Adua Del Vesco | rivelazioni shock dei due ex fidanzati

Leggi su aciclico

(Di venerdì 2 ottobre 2020)dei due ex, per anni legati sul lavoro alla stessa agenzia, che si tanno confidenze sofferte sul loro passato e tirano in ballo un personaggio malvagio che gli avrebbe condizionato la vita. «Non volevo vivere più», dice lei. E spunta il suicidio di un certo Teo: per molti è lo sceneggiatore Teodosio Losito e il “cattivo” sarebbe il compagno Alberto Tarallo, produttore di fiction di successo. Mentre Garko svela che la sua storia conera solo una favola e fa una sorta di coming out parlando di «segreto di Pulcinella» e Manuela Arcuri va contro tutti. Ci si aspettava un confronto tra due ex, invece l’incontro-scontro traDel ...