Maradona preso in giro per la visiera anti-Covid | si sfoga su Instagram

Diego Armando Maradona si sfoga su Instagram dopo essere stato criticato e preso in giro per aver indossato il dispositivo di prevenzione in plexiglass durante la partita amichevole del suo Gimnasia contro il San Lorenzo. Diego Armando Maradona ha pubblicato un post su Instagram dopo essere stato preso in giro via social per aver indossato … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

