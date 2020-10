Mancini esclude il Napoli dai convocati per paura del Covid, tanto glielo porteranno Bonucci e Chiellini (Di venerdì 2 ottobre 2020) È l’Italia dei paradossi. Scriveremmo così se volessimo mantenere un aplomb da Paese civile. Invece scriviamo che è l’Italia dell’ipocrisia. Perché è impossibile etichettare altrimenti la due righe che la Federcalcio ha scritto in accompagnamento alle convocazioni per la Nazionale da parte di Roberto Mancini. “In via precauzionale, non sono stati inseriti nella lista dei convocati calciatori del Napoli in attesa di verificare gli sviluppi del quadro epidemiologico legato ai casi di positività da Covid-19 recentemente riscontrati”. L’Italia non convoca calciatori del Napoli per paura che possano essere contagiosi. Decisione giusta. Che sottoscriviamo in pieno. Che però cozza con la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) È l’Italia dei paradossi. Scriveremmo così se volessimo mantenere un aplomb da Paese civile. Invece scriviamo che è l’Italia dell’ipocrisia. Perché è impossibile etichettare altrimenti la due righe che la Federcalcio ha scritto in accompagnamento alle convocazioni per la Nazionale da parte di Roberto. “In via precauzionale, non sono stati inseriti nella lista deicalciatori delin attesa di verificare gli sviluppi del quadro epidemiologico legato ai casi di positività da-19 recentemente riscontrati”. L’Italia non convoca calciatori delperche possano essere contagiosi. Decisione giusta. Che sottoscriviamo in pieno. Che però cozza con la ...

