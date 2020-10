Manchester United, sfumato Sancho: si vira su Dembelè (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nonostante i molteplici tentativi di arrivare su Jadon Sancho, il Manchester United sembra non essere in grado di poter prendere il giocatore del Borussia Dortmund sul quale è proprio la società tedesca a fare muro. Arriva così la virata su Ousmane Dembelè, in uscita dal Barcellona. “El Mundo Deportivo” ha parlato di un particolare pressing di Paul Pogba che ha provato a convincere il compagno di nazionale che dovrebbe comunque attendere l’accordo tra i Red Devils e i catalani. Anche se al momento non piace al Barca il prestito con diritto di riscatto offerto dagli inglesi. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nonostante i molteplici tentativi di arrivare su Jadon, ilsembra non essere in grado di poter prendere il giocatore del Borussia Dortmund sul quale è proprio la società tedesca a fare muro. Arriva così lata su Ousmane Dembelè, in uscita dal Barcellona. “El Mundo Deportivo” ha parlato di un particolare pressing di Paul Pogba che ha provato a convincere il compagno di nazionale che dovrebbe comunque attendere l’accordo tra i Red Devils e i catalani. Anche se al momento non piace al Barca il prestito con diritto di riscatto offerto dagli inglesi.

UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questa magia di Zidane contro il Manchester United ?? #UCL | @juventusfc - DiMarzio : #Roma-#ManchesterUnited, non solo #Smalling: si tratta anche per Diogo #Dalot - juventusfc : 4??5??0?? and counting... ?? Ieri @Cristiano ha toccato quota 450 gol nei Top-5 campionati europei: record dal 200… - giacomo94_ : @GianlucaGarro @utzi_26 @MileTrecarichi Quando è stato sano non ricordo prestazioni eccellenti. Per dire, di Santon… - bianca_caimi : RT @cjmimun: Si svolgeranno domani mattina le visite mediche di Andreas Pereira per la Lazio. Il centrocampista offensivo arriva dal Manch… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Manchester United-Tottenham, la sfida senza pareggi La Gazzetta dello Sport Roma: Mayoral sbarca nella capitale

Il 30enne difensore inglese, tornato al Manchester United al termine della passata stagione, è a un passo dal riabbracciare Trigoria: al centro sportivo giallorosso c'è oggi l'intermediario ...

Report: Douglas Costa rifiuta lo United

L'Inter mette in guardia il Tottenham Skriniar e sdrammatizza i legami con il difensore del Chelsea Alonso Report: Douglas Costa rifiuta lo United Rui Costa vuole vedere Chiesa al ...

Il 30enne difensore inglese, tornato al Manchester United al termine della passata stagione, è a un passo dal riabbracciare Trigoria: al centro sportivo giallorosso c'è oggi l'intermediario ...L'Inter mette in guardia il Tottenham Skriniar e sdrammatizza i legami con il difensore del Chelsea Alonso Report: Douglas Costa rifiuta lo United Rui Costa vuole vedere Chiesa al ...