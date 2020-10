Manchester United, Dembelé ha detto sì grazie a… Pogba (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ousmane Dembélé verso il Manchester United e questa volta potrebbe essere non solo un rumors. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo infatti, il francese del Barcellona avrebbe detto sì al trasferimento in Premier League grazie anche all'intervento di... Paul Pogba.Dembelé allo United grazie a Pogbacaption id="attachment 664923" align="alignnone" width="600" Pogba (getty images)/captionSecondo quanto si apprende dal media spagnolo, il Manchester United sarebbe finalmente ad un passo da Ousmane Dembelé. I Red Devils avrebbero abbandonato definitivamente la pista Sancho tuffandosi al 100% sul francese.Sarebbe stato il suo connazionale Paul Pogba a ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ousmane Dembélé verso ile questa volta potrebbe essere non solo un rumors. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo infatti, il francese del Barcellona avrebbesì al trasferimento in Premier Leagueanche all'intervento di... Paul.Dembelé allocaption id="attachment 664923" align="alignnone" width="600"(getty images)/captionSecondo quanto si apprende dal media spagnolo, ilsarebbe finalmente ad un passo da Ousmane Dembelé. I Red Devils avrebbero abbandonato definitivamente la pista Sancho tuffandosi al 100% sul francese.Sarebbe stato il suo connazionale Paula ...

