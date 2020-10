Maltempo, piogge torrenziali nel sud della Francia: 235mm in poche ore, ponte portato via dall’acqua [VIDEO] (Di venerdì 2 ottobre 2020) Anche il sud della Francia, in particolare la zona di Nizza, non lontano dal confine italiano, è martoriato dalle piogge torrenziali che stanno colpendo il Nord Italia, determinando criticità tra Liguria, Piemonte e Lombardia. In Piemonte, si registrano punte di 322mm con conseguenti problemi di allagamenti, frane e strade interrotte. Stessa situazione in Liguria, mentre in Lombardia si superano i 100mm. In Francia, un ponte e’ stato trascinato via dalla furia devastante dell’acqua nei pressi di Saint-Martin-Vesubie, il comune “epicentro” del Maltempo estremo che si sta abbattendo sul dipartimento delle Alpi Marittime (vedi VIDEO in fondo all’articolo). “A Saint-Martin-Vesubie i danni sono ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Anche il sud, in particolare la zona di Nizza, non lontano dal confine italiano, è martoriato dalleche stanno colpendo il Nord Italia, determinando criticità tra Liguria, Piemonte e Lombardia. In Piemonte, si registrano punte di 322mm con conseguenti problemi di allagamenti, frane e strade interrotte. Stessa situazione in Liguria, mentre in Lombardia si superano i 100mm. In, une’ stato trascinato via dalla furia devastante dell’acqua nei pressi di Saint-Martin-Vesubie, il comune “epicentro” delestremo che si sta abbattendo sul dipartimento delle Alpi Marittime (vediin fondo all’articolo). “A Saint-Martin-Vesubie i danni sono ...

