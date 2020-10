Maltempo Piemonte e Liguria, alluvione a Ventimiglia nella notte: il fiume Roya sommerge la città [FOTO e VIDEO] (Di sabato 3 ottobre 2020) Il fiume Roya ha rotto gli argini ed è esondato a Ventimiglia, provocando una disastrosa alluvione a causa delle piogge torrenziali che stanno colpendo l’area montana tra Piemonte e Liguria, dove sono già caduti oltre 550mm di pioggia nelle ultime 24 ore, mentre sulla costa soffia un forte vento di scirocco e abbiamo +22°C in piena notte lungo le coste di tutta la Liguria. A Ventimiglia un autobus è rimasto bloccato in via Cavour con l’acqua fino ai finestrini. Molti i danni a locali allagati: un evento che non si ricorda a memoria d’uomo. La furia del fiume ha distrutto e spazzato via anche la passerella Squarciafichi, uno dei simboli della città. Si tratta di un ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilha rotto gli argini ed è esondato a, provocando una disastrosaa causa delle piogge torrenziali che stanno colpendo l’area montana tra, dove sono già caduti oltre 550mm di pioggia nelle ultime 24 ore, mentre sulla costa soffia un forte vento di scirocco e abbiamo +22°C in pienalungo le coste di tutta la. Aun autobus è rimasto bloccato in via Cavour con l’acqua fino ai finestrini. Molti i danni a locali allagati: un evento che non si ricorda a memoria d’uomo. La furia delha distrutto e spazzato via anche la passerella Squarciafichi, uno dei simboli della città. Si tratta di un ...

Meteo Cronaca DIRETTA VIDEO: PIEMONTE, il Maltempo non si arresta, le FORTI PIOGGE esondano il Vermenagna. Il VIDEO

Maltempo, è allerta al Nord. Acqua alta a Venezia, sarà attivato il Mose

La burrasca autunnale è ormai sul Nord dell’Italia, ma la giornata critica sarà domani, sabato, con un’allerta rossa emessa dalla Protezione Civile per Liguria, Lombardia e Veneto. E’ sarà proprio Ven ...

Regione Piemonte, il bollettino meteo: Arpa conferma per domani l’allerta arancione

Ancora forte e diffuso maltempo sul Piemonte, con particolare criticità sulle zone al confine con la Liguria. Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha confermato l'allerta arancione.

