Maltempo nel weekend | allerta in Liguria e Veneto  Neve sulle Alpi | attesa  acqua alta record a Venezia

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Piogge e vento fino a 100 km all’ora in. Sabato ilcolpirà anche Toscana e Lazio. Arossa: attesa, 135 cm. Zaia: «Primo vero test per il Mose»

emergenzavvf : ?? #Maltempo, salvati dai #vigilidelfuoco 9 operai nel Rio Metrio ad #AcquiTerme (AL). Travolti dalla piena torrenti… - dominicipi : “Maltempo, allerta rossa in Liguria, frane e allagamenti. Nel weekend acqua alta record a Venezia” - arpaveneto : RT @arpaveneto: L'urbanistica in città oggi: adattarsi e rigenerarsi. #Arpav partecipa al festival “Ambiente e cultura” oggi dalle 17.30 al… - UnioneSarda : #Maltempo, allerta rossa nel Nord Italia - Ultron65 : RT @3BMeteo: Brutta notizia #meteo: forte #maltempo atteso nel weekend -

Il maltempo è pericolosamente entrato nel vivo su parte del Nord, tanto che sono iniziate le piogge torrenziali e i nubifragi, in particolare tra Piemonte e Liguria con accumuli a tre cifre in poche ...Codice giallo per per temporali, rischio idrogeologico, vento e mareggiate fino alle 13 di domani, sabato 3 ottobre. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale in ...