Maltempo nel Biellese, frana su Santuario d'Andorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, - BIELLA, 02 OTT - Uno smottamento di notevoli dimensioni si è abbattuto sul Santuario di San Giovanni d'Andorno, nel Biellese, invadendo la provinciale 513 che passa vicino alla struttura. La ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, - BIELLA, 02 OTT - Uno smottamento di notevoli dimensioni si è abbattuto suldi San Giovanni d', nel, invadendo la provinciale 513 che passa vicino alla struttura. La ...

emergenzavvf : Proseguono da stamattina gli interventi dei #vigilidelfuoco nel Nord #Italia per il #maltempo: in #Liguria svolti 8… - emergenzavvf : ?? #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #maltempo nel cuneese. Sommozzatori, soccorritori fluviali, operatori mac… - emergenzavvf : #Maltempo, 45 interventi svolti in provincia di #Cuneo, maggiori criticità nei comuni Limone Piemonte, Ormea e Gare… - sstoross : RT @emergenzavvf: ?? #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #maltempo nel cuneese. Sommozzatori, soccorritori fluviali, operatori macchine… - Broadway42nd : RT @emergenzavvf: ?? #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #maltempo nel cuneese. Sommozzatori, soccorritori fluviali, operatori macchine… -