Maltempo Liguria, frane e allagamenti. Esonda torrente nello spezzino (Di venerdì 2 ottobre 2020) E’ allerta arancione su tutta la Liguria per il forte Maltempo. Dalla notte frane e allagamenti stanno interessando sia il Ponente che il Levante della regione. nello spezzino è Esondato un torrente isolando alcune abitazioni. La corrente ha portato via delle automobili e un camion che si è incastrato nella zona del ponte della Sp 523. A peggiorare la situazione una frana tra Maissana e Tavarone che è caduta a pochi da un mezzo in transito.Superlavoro dei vigili del fuocoUn intenso temporale sta interessando l’area di Genova e sono allagate, a tratti, le autostrade del nodo cittadino. I vigili del fuoco sono impegnati anche a rimuovere piccole frane e rami di alberi caduti a causa della forza ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 ottobre 2020) E’ allerta arancione su tutta laper il forte. Dalla nottestanno interessando sia il Ponente che il Levante della regione.to unisolando alcune abitazioni. La corrente ha portato via delle automobili e un camion che si è incastrato nella zona del ponte della Sp 523. A peggiorare la situazione una frana tra Maissana e Tavarone che è caduta a pochi da un mezzo in transito.Superlavoro dei vigili del fuocoUn intenso temporale sta interessando l’area di Genova e sono allagate, a tratti, le autostrade del nodo cittadino. I vigili del fuoco sono impegnati anche a rimuovere piccolee rami di alberi caduti a causa della forza ...

