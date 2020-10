Maltempo Liguria, esonda torrente nello Spezzino: case isolate (Di venerdì 2 ottobre 2020) commenta Emergenza Maltempo nel Levante ligure. Il torrente Borsa, nel Comune Spezzino di Maissana, è esondato sulla strada comunale. Alcune case sono isolate. La corrente ha portato via alcune ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) commenta Emergenzanel Levante ligure. IlBorsa, nel Comunedi Maissana, èto sulla strada comunale. Alcunesono. La corrente ha portato via alcune ...

TgrRai : #Maltempo #Liguria, il fiume Vara esonda in più punti a Sesta Godano e Varese Ligure, #LaSpezia: frane e case isola… - Miti_Vigliero : RT @TgrRai: #Maltempo #Liguria, il fiume Vara esonda in più punti a Sesta Godano e Varese Ligure, #LaSpezia: frane e case isolate. @TgrLigu… - ilmeteoit : #CRONACA #Meteo: Il #MALTEMPO flagella il #Nord #Italia. #FRANE e #ALLAGAMENTI nella notte in #Liguria. Le #IMMAGINI - AnsaLiguria : Maltempo: Coldiretti, in Liguria 100% comuni a rischio frane. Analisi su dati Ispra, 'pesa modello sviluppo sbaglia… - Pre_Temp : RT @iconameteo: #MALTEMPO Isolata da una #frana la frazione di Casarza Ligure, Bargone. Le immagini in diretta -