Maltempo Liguria, disastrosa frana a Casarza Ligure: strade invase da detriti e auto trascinate [FOTO] (Di venerdì 2 ottobre 2020) E' il Tigullio, nella parte orientale della provincia di Genova, la zona più colpita dall'ondata di Maltempo che sta colpendo la Liguria dove è in vigore dalla mezzanotte l'allerta meteo arancione per piogge e temporali. Frane e allagamenti si sono verificati tra Chiavari, Sestri Levante e Casarza Ligure dove la frazione Bargone è rimasta isolata a causa di uno smottamento: i detriti hanno invaso le strade e le auto sono state trascinate dalla furia di acqua e fango. "Stiamo seguendo con attenzione l'evolversi dell'allerta meteo arancione per temporali in Liguria, sempre in contatto con la sala operativa della nostra Protezione Civile": lo ha affermato il presidente ...

