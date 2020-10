Maltempo in Liguria, emergenza nello Spezzino: il fiume Vara esonda a Sesta Godano e Varese Ligure, il torrente Borsa trascina auto e camion (Di venerdì 2 ottobre 2020) Spezzino e alta Val di Vara in particolare colpite dal Maltempo questa mattina. Il fiume Vara ha superato il livello di guardia ed è uscito in più punti a Sesta Godano e Varese Ligure, dove ha provocato allagamenti e l’interruzione di alcune strade provinciali. Frane si sono registrate sulle alture di Varese Ligure e di Maissana dove alcune abitazioni sono raggiungibili solo da percorsi secondari. Allagati alcuni fondi a San Pietro Vara. A Sesta Godano preallerta per alcune famiglie che vivono nelle frazioni vicine al fiume, a rischio evacuazione. Registrate raffiche di vento fino a 70 km/h alla ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020)e alta Val diin particolare colpite dalquesta mattina. Ilha superato il livello di guardia ed è uscito in più punti a, dove ha provocato allagamenti e l’interruzione di alcune strade provinciali. Frane si sono registrate sulle alture die di Maissana dove alcune abitazioni sono raggiungibili solo da percorsi secondari. Allagati alcuni fondi a San Pietro. Apreallerta per alcune famiglie che vivono nelle frazioni vicine al, a rischio evacuazione. Registrate raffiche di vento fino a 70 km/h alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Liguria Maltempo sul Nord-Italia, forti piogge in Liguria: frane e allagamenti TGCOM Meteo CRONACA DIRETTA: CICLONE in atto, ALLERTA ROSSA della Protezione Civile. Evoluzione PROSSIME ORE

Vediamo nel dettaglio dove colpirà il forte maltempo fino a questa sera. Occhi puntati soprattutto alla Liguria dove nelle prossime ore, ci attendiamo forti rovesci e locali nubifragi. Massima ...

Fine settimana con pioggia, neve sulle Alpi, acqua alta a Venezia

Il primo weekend di ottobre sarà caratterizzato dal maltempo diffuso su tutta Italia. La prossima settimana, dopo altri rovesci, i temporali diverranno meno frequenti ...

