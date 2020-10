Maltempo in Liguria, allagamenti in provincia di La Spezia. Esonda il torrente Borsa (Di venerdì 2 ottobre 2020) Maltempo in Italia, in Liguria allagamenti nella provincia de La Spezia. Il fiume Vara è Esondato in diversi punti. Nord Italia nuovamente nella morsa del Maltempo in questo inizio di ottobre: un violento nubifragio ha interessato la provincia di La Spezia, con molte abitazioni che sono rimaste isolate. Oltre ai rovesci si registrano anche venti forti fino a settanta chilometri orari. Maltempo in Liguria, allagamenti in provincia di La Spezia L’ondata di Maltempo ha interessato la provincia di La Spezia, in particolar modo le zone di Sesta Godano e Varese Ligure. Stando alle ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020)in Italia, innellade La. Il fiume Vara èto in diversi punti. Nord Italia nuovamente nella morsa delin questo inizio di ottobre: un violento nubifragio ha interessato ladi La, con molte abitazioni che sono rimaste isolate. Oltre ai rovesci si registrano anche venti forti fino a settanta chilometri orari.inindi LaL’ondata diha interessato ladi La, in particolar modo le zone di Sesta Godano e Varese Ligure. Stando alle ...

