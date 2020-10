Maltempo, forti piogge e potenti raffiche di vento in Liguria: allagamenti ed esondazioni, in vigore l’allerta meteo arancione (Di venerdì 2 ottobre 2020) piogge torrenziali si registrano in queste ore a Genova: è appena trascorsa una notte di superlavoro per i vigili del fuoco a causa degli allagamenti che si sono verificati in tutta la Liguria, dove è in vigore l’allerta meteo arancione. I pompieri sono impegnati anche a rimuovere piccole frane e rami di alberi caduti a causa della forza del vento, che in alcune zone ha raggiunto picchi di 120 km/h. Si registrano allagamenti anche nel Tigullio. A Sestri Levante i vigili del fuoco hanno aiutato alcune persone rimaste bloccate in un sottopasso. Osservato speciale il torrente Petronio a Riva Trigoso, il cui livello si è alzato. Segnalati allagamenti a Chiavari mentre a Sestri Levante è esondato il ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020)torrenziali si registrano in queste ore a Genova: è appena trascorsa una notte di superlavoro per i vigili del fuoco a causa degliche si sono verificati in tutta la, dove è inl’allerta. I pompieri sono impegnati anche a rimuovere piccole frane e rami di alberi caduti a causa della forza del, che in alcune zone ha raggiunto picchi di 120 km/h. Si registranoanche nel Tigullio. A Sestri Levante i vigili del fuoco hanno aiutato alcune persone rimaste bloccate in un sottopasso. Osservato speciale il torrente Petronio a Riva Trigoso, il cui livello si è alzato. Segnalatia Chiavari mentre a Sestri Levante è esondato il ...

