Maltempo, allerta vento a Viareggio: chiuse le pinete cittadine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alla luce del crollo di un pino della scorsa settimana che ha causato tre feriti e provocato danni ad auto e strutture private, scattano i primi provvedimenti precauzionali a Viareggio, in vista del forte vento. Il sindaco della citta' ha firmato una ordinanza con la quale sono stati chiusi alla cittadinanza in via precauzionale i due principali parchi urbani di Viareggio: la Pineta di Ponente e la Pineta di Levante. Contemporaneamente e' stata decisa anche la chiusura del viale dei Tigli – una delle principali arterie che collega Viareggio a Torre del Lago e che attraversa la Pineta di Levante – e il viale Capponi e il viale Cadorna, ovvero i due viali pedonali che attraversano la Pineta di Ponente.

