Maltempo: allerta rossa in Liguria, Lombardia e Veneto - Acqua alta a Venezia, sabato si alza il Mose (Di venerdì 2 ottobre 2020) commenta La burrasca autunnale è ormai sul Nord dell'Italia , ma la giornata critica sarà sabato , con un' allerta rossa emessa dalla Protezione Civile per Liguria, Lombardia e Veneto . E sarà proprio ...

