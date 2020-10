Maltempo al Nord, frane e allagamenti. Allerta rossa in Liguria, Lombardia e Veneto (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’autunno porta il Maltempo in Italia con alcune regioni del Nord che fanno i conti con allagamenti e frane. In Liguria sono esondati il fiume Vara (LE FOTO) e il Borsa. In Piemonte è stata attivata h24 la sala operativa della Protezione civile, mentre in Trentino Alto Adige il traffico è bloccato a causa delle forti piogge con code e rallentamenti verso Bolzano e Merano (LE PREVISIONI METEO DEL WEEKEND) Tuttavia il Maltempo si estenderà domani a parte delle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, e un rinforzo dei venti che coinvolgerà le regioni meridionali e la Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo avverse, che estende quello diffuso ieri. Per oggi e ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’autunno porta ilin Italia con alcune regioni delche fanno i conti con. Insono esondati il fiume Vara (LE FOTO) e il Borsa. In Piemonte è stata attivata h24 la sala operativa della Protezione civile, mentre in Trentino Alto Adige il traffico è bloccato a causa delle forti piogge con code e rallentamenti verso Bolzano e Merano (LE PREVISIONI METEO DEL WEEKEND) Tuttavia ilsi estenderà domani a parte delle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, e un rinforzo dei venti che coinvolgerà le regioni meridionali e la Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo avverse, che estende quello diffuso ieri. Per oggi e ...

Agenzia_Ansa : In arrivo una nuova ondata di #maltempo, #nubifragi e burrasche vento. Oggi sarà colpito il Nord, sabato anche il C… - Agenzia_Ansa : Allarme #maltempo al Nord, acqua alta a #Venezia. Il governatore @zaiapresidente : 'Siamo in allerta rossa'. In… - Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo sul Nord-Italia, forti piogge in Liguria: frane e allagamenti #maltempo - CentroMeteoITA : #METEO - Alle porte un #WEEKEND dalla DOPPIA FACCIA: #ESTATE al sud, forte #MALTEMPO al centro-nord, i dettagli -