Maltempo al Nord, frane e allagamenti. Allerta rossa in Liguria e Veneto (Di venerdì 2 ottobre 2020) L'autunno porta il Maltempo in Italia con alcune regioni del Nord che fanno i conti con allagamenti e frane. Allerta rossa in Liguria, dove sono esondati il fiume Vara (LE FOTO) e il Borsa, e in Veneto. In Piemonte è stata attivata h24 la sala operativa della Protezione civile, mentre in Trentino Alto Adige il traffico è bloccato a causa delle forti piogge con code e rallentamenti verso Bolzano e Merano (LE PREVISIONI)

