Maltempo: 38 interventi nel Livornese a causa del vento forte (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono 38 gli interventi a causa del vento forte in corso nel Livornese. Di questi, 26 interessano la zona di Livorno, sei a Cecina, quattro a Piombino, e due a Portoferraio. In prevalenza si tratta di alberi pericolanti o caduti di lamiere, grondaie, rami, persiane e intonaci pericolanti.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono 38 glidelin corso nel. Di questi, 26 interessano la zona di Livorno, sei a Cecina, quattro a Piombino, e due a Portoferraio. In prevalenza si tratta di alberi pericolanti o caduti di lamiere, grondaie, rami, persiane e intonaci pericolanti.L'articolo Meteo Web.

emergenzavvf : #Maltempo #Salerno, dal mattino oltre 40 interventi svolti dai #vigilidelfuoco: una tromba d’aria si è abbattuta su… - Agenzia_Ansa : Il #maltempo flagella l'Italia, pioggia, vento e neve. Acqua alta a Venezia, paura a Sarno. Due feriti per una vala… - Agenzia_Ansa : Scatta una nuova allerta #meteo piogge e venti al Centrosud #maltempo Dipartimento Protezione Civile - Ossmeteobargone : RT @emergenzavvf: Proseguono da stamattina gli interventi dei #vigilidelfuoco nel Nord #Italia per il #maltempo: in #Liguria svolti 80 socc… - BreakingItalyNe : RT @emergenzavvf: Proseguono da stamattina gli interventi dei #vigilidelfuoco nel Nord #Italia per il #maltempo: in #Liguria svolti 80 socc… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo interventi Maltempo, superlavoro per i vigili del fuoco: 50 interventi nel savonese IVG.it Maltempo nel Livornese, oltre 30 interventi dei vigili del fuoco

Ondata di maltempo oggi in Toscana. In totale sono stati compiuti 38 interventi dei vigili del fuoco nel territorio provinciale. 26 sono stati effettuati in zona Livorno, 6 a Cecina, 4 a Piombino e 2 ...

Maltempo Liguria, Toti: “previsioni confermano quadro, nel Ponente le precipitazioni più forti”

Genova | Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto sull’ondata di maltempo che in queste ora sta investendo la Liguria. “Le previsioni ...

Ondata di maltempo oggi in Toscana. In totale sono stati compiuti 38 interventi dei vigili del fuoco nel territorio provinciale. 26 sono stati effettuati in zona Livorno, 6 a Cecina, 4 a Piombino e 2 ...Genova | Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto sull’ondata di maltempo che in queste ora sta investendo la Liguria. “Le previsioni ...