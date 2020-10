“Maiali” Chef Rubio insulta il sindacato di polizia e si becca l’ennesima querela

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ferrara, 2 ott –sil’ennesima, ultima di una lunga serie. Stavolta le bordate dell’ex «unto e bisunto», al secolo Gabriele Rubini, hanno fatto andare su tutte le furie il Sap,autonomo di, che ha deciso di denunciarlo a seguito di un tweet apparso sull’account di quest’ultimo in data 23 settembre. Il “maiale” è servitoaveva reagito sui social alla foto pubblicata da Lino Aldrovandi, a pochi giorni dal 15° anniversario della morte del figlio Federico ucciso da quattro poliziotti durante un fermo. Il padre del ragazzo aveva postato un’immagine nella quale si vede un cassonetto dell’immondizia messo proprio davanti alla targa posta in via ...