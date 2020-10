Magoni: «Proroga dell’emergenza? Colpo di grazia al turismo lombardo» (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’assessore regionale al turismo: «Dopo mesi di difficoltà rischiamo la chiusura totale di diverse strutture ricettive perdendo così migliaia di posti di lavoro». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’assessore regionale al: «Dopo mesi di difficoltà rischiamo la chiusura totale di diverse strutture ricettive perdendo così migliaia di posti di lavoro».

ValserianaNews : Proroga dello stato di emergenza? Magoni: 'Colpo di grazia per albergatori e agenzie viaggio' - Valseriana News - ValserianaNews : Proroga stato di emergenza? Lara Magoni: 'Rischia di essere un colpo di grazia per una regione virtuosa come la Lom… -

Ultime Notizie dalla rete : Magoni Proroga Magoni: proroga stato di emergenza colpo di grazia per Lombardia askanews Magoni: «Proroga dell’emergenza Colpo di grazia al turismo lombardo»

L’assessore regionale al Turismo: «Dopo mesi di difficoltà rischiamo la chiusura totale di diverse strutture ricettive perdendo così migliaia di posti di lavoro». «Proroga stato di emergenza? Rischia ...

“Proroga stato di emergenza? Rischia di essere un colpo di grazia”

Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, interviene in merito alla proroga dello stato di emergenza e alla crisi che sta investendo il settore del turismo.

L’assessore regionale al Turismo: «Dopo mesi di difficoltà rischiamo la chiusura totale di diverse strutture ricettive perdendo così migliaia di posti di lavoro». «Proroga stato di emergenza? Rischia ...Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, interviene in merito alla proroga dello stato di emergenza e alla crisi che sta investendo il settore del turismo.