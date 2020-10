"Madre Teresa di Calcutta", "Sai quanto vali?". Volano stracci, rissa Calenda-Padellaro: una demolizione reciproca | Video (Di venerdì 2 ottobre 2020) Volano i proverbiali stracci a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7 giovedì 1 ottobre. Lo scontro è tra Carlo Calenda, leader di Azione, ed Antonio Padellaro, firma del Fatto Quotidiano. Ad aprire le danze è Calenda, che si scaglia contro il giornalista: "Non venire a fare Madre Teresa di Calcutta, perché lavori in un giornale che ha fatto del dileggio la sua ragione di esistenza". Frase tutt'altro che peregrina, considerato che ogni santo giorno gli editoriali del direttore, Marco Travaglio, sono una colata di insulti contro i suoi bersagli prediletti. Ma anche la risposta di Padellaro, va ammesso, è perfetta, ficcante e velenosa: "Io non sono Madre ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020)i proverbialia PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7 giovedì 1 ottobre. Lo scontro è tra Carlo, leader di Azione, ed Antonio, firma del Fatto Quotidiano. Ad aprire le danze è, che si scaglia contro il giornalista: "Non venire a faredi, perché lavori in un giornale che ha fatto del dileggio la sua ragione di esistenza". Frase tutt'altro che peregrina, considerato che ogni santo giorno gli editoriali del direttore, Marco Travaglio, sono una colata di insulti contro i suoi bersagli prediletti. Ma anche la risposta di, va ammesso, è perfetta, ficcante e velenosa: "Io non sono...

