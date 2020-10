Maddie McCann | parla il Pm | “Possiamo provare che è morta”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il procuratore tedesco Hans Christian Wolters ha recentemente affermato di non avere bisogno del corpo per dire che Madeleine, la bambina inglese scomparsa nel 2007, è morta. Madeleine: un caso complesso “” – così l’hanno soprannominata i media internazionali dopo la sua scomparsa. Tutto è successo quando aveva tre anni, ed era in vacanza in Portogallo con i suoi genitori e i due fratellini più piccoli. Sola coi fratelli in una stanza del residence di Praia da Luz – i genitori erano a cena fuori – a un certo punto non è stata più trovata. Da allora diverse forze di polizia europee hanno collaborato per trovare una soluzione ad un caso che per molto tempo non è sembrato fornirne alcuna. Negli ultimi due anni, la svolta nelle ...