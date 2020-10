Macramé | un’arte antica che decora la casa contemporanea!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il macramé è da moltissimi anni che conquista le case di numerose persone e non smette di sorprendere, giorno dopo giorno. Una tecnicacon una lunga tradizione alle spalle, che tutt’ora viene messa in pratica anche dalle più giovani per realizzare infiniti oggetti. Prima di cominciare con l’articolo, dobbiamo ben spiegare cos’è di preciso l’arte del macramé. Quest’ultimo è un merletto che viene realizzato non cucendo e ricamando i fili, ma intrecciandoli fra di loro con un differenti logiche ben precise e studiate, che ci permettono di ottenere texture differenti e adatte all’esigenza. Inoltre, non si ottiene utilizzando ne gli aghi e ne gli uncini, ma solo grazie all’abilità delle mani. Credit foto La sua origine è araba e le prime sperimentazioni in Italia le ...