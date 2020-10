M5S | Di Battista | ' voglio che governo vada avanti ma alleanza con Pd ci indebolisce'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Se mi interessa che questoprosegua? Assolutamente sì. Per quanto riguarda un'strutturale e organica con il Pd, questo finirà per indebolire il Movimento 5 Stelle e al ritorno del bipolarismo. Questo sarà estremamente negativo soprattutto per il M5S". Lo ha affermato Alessandro Di, durante la registrazione di 'Accordi e disaccordi', il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi sul Nove tutti i venerdì alle 22.45. "Se si andrà verso una legge elettorale proporzionale -ha aggiunto- è evidente che si debbano rafforzare le singole identità dei vari partiti".