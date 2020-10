M5s, Di Battista: «L’alleanza con il Pd ci indebolisce». E racconta di quella volta che venne bloccato il suo ingresso nel governo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo le critiche ai vertici del M5s per il risultato debole alle regionali e lo sfogo a Piazzapulita, Alessandro Di Battista, ospite alla trasmissione Accordi & Disaccordi sul Nove, torna a parlare del suo futuro con o senza il Movimento. Anche se dice di non aver voluto in un primo momento questo governo, tanto da aver proposto delle «alternative che non erano tornare al voto», Di Battista valuta positivamente la gestione dell’emergenza da Coronavirus e ribadisce ancora una volta di non volere la fine dell’esecutivo. Però, ed è questo il tema centrale del suo intervento, dice di essere completamente contrario all’alleanza strutturale con il Pd che, dal suo piunto di vista, segnerebbe la fine del Movimento. Inoltre, se l’alleanza dovesse essere confermata agli ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo le critiche ai vertici del M5s per il risultato debole alle regionali e lo sfogo a Piazzapulita, Alessandro Di, ospite alla trasmissione Accordi & Disaccordi sul Nove, torna a parlare del suo futuro con o senza il Movimento. Anche se dice di non aver voluto in un primo momento questo, tanto da aver proposto delle «alternative che non erano tornare al voto», Divaluta positivamente la gestione dell’emergenza da Coronavirus e ribadisce ancora unadi non volere la fine dell’esecutivo. Però, ed è questo il tema centrale del suo intervento, dice di essere completamente contrario all’alleanza strutturale con il Pd che, dal suo piunto di vista, segnerebbe la fine del Movimento. Inoltre, se l’alleanza dovesse essere confermata agli ...

