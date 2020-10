M5S | Di Battista ad Accordi&Disaccordi Nove | “Il Pd ha posto un veto sulla mia presenza nel governo | doveva esserci anche la Boschi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 ottobre 2020) “Durante la formazione delgiallorosa il Pd pose unmia: se c’ero io,la Boschi. Per questo dissi no”. L’ex deputato pentastellato, Alessandro Di, ospite di ‘Accordi e Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, sultutti i venerdì alle 22.45 racconta per la prima volta un episodio riguardante la nascita delConte bis. “Mi venne detto da Luigi Di Maio: ‘Devi per forza entrare perché ci devi dare una mano’. Avevo delle perplessità, ma dissi: ‘D’accordo per il bene del Movimento metto da parte dei ...