L’unione fa la forza | Roma e Smirne insieme contro i cambiamenti climatici

(Di venerdì 2 ottobre 2020) La Turchia e la città disono sempre più green: la municipalità di Karşıyaka – all’interno dell’area – ha deciso infatti di rafre il suo impegno per la tutela del clima. Il primo cittadino, Cemil Tugay, ha deciso di istituire un dipartimento per la lottail cambiamento climatico. Un’azione pilota che si è diffusa tra le altre municipalità di, che hanno iniziato a pianificare azioni per l’adattamento aie a lavorare su progetti e pianificare attività con le organizzazioni della società civile. Un traguardo raggiunto grazie anche a Sustainable Civil Society Dialogue for Sustainable Development (SCSD-SD), un progetto coordinato da Kyoto ...