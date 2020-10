L’Unione europea ha avviato un’azione legale contro il Regno Unito (Di venerdì 2 ottobre 2020) (foto: Jack Hill – WPA Pool/Getty Images)La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti del Regno Unito per la sua legge sul mercato interno (Internal Market Bill), che viola in più parti i termini per l’accordo per la Brexit concordato lo scorso anno. Come riportato dal Financial Times, alcune sezioni di questa legge eliminerebbero “la forza legale di parti dell’accordo di separazione” in aree che includono gli aiuti di stato e la questione delle dogane inseriti nel protocollo dell’Irlanda del Nord. Il protocollo dell’Irlanda del Nord, negoziato dal primo ministro britannico Boris Johnson nell’ottobre 2019, è parte dell’accordo di recesso per l’uscita del Regno ... Leggi su wired (Di venerdì 2 ottobre 2020) (foto: Jack Hill – WPA Pool/Getty Images)La Commissionehauna procedura di infrazione nei confronti delper la sua legge sul mercato interno (Internal Market Bill), che viola in più parti i termini per l’accordo per la Brexit concordato lo scorso anno. Come riportato dal Financial Times, alcune sezioni di questa legge eliminerebbero “la forzadi parti dell’accordo di separazione” in aree che includono gli aiuti di stato e la questione delle dogane inseriti nel protocollo dell’Irlanda del Nord. Il protocollo dell’Irlanda del Nord, negoziato dal primo ministro britannico Boris Johnson nell’ottobre 2019, è parte dell’accordo di recesso per l’uscita del...

