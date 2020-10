"L'unica cosa che può fare". Patrizia De Blanck, dal GF Vip una cannonata a Tina Cipollari: rissa in vista (Di sabato 3 ottobre 2020) Prima contro Adua Del Vesco. Poi contro Tina Cipollari. Al Grande Fratello Vip quella della contessa Patrizia De Blanck è una vera cannonata. In diretta sbotta contro la Del Vesco: vecchi rancori che non sono mai andati via. Ma poi, durante la puntata, solleticata da Signorini, torna ad attaccare Tina Cipollari. La storica opinionista di Maria De Filippi, ancora una volta, viene tirata in ballo dalla De Blanck. Che perde le staffe improvvisamente dopo aver asfaltato la De Vesco. E' un fiume in piena. “può vendere le cipolle al mercato”, urla la contessa. Signorini è imbarazzato. “Se Tina vuole replicare può chiamarci”, dice mettendo la parola fine ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Prima contro Adua Del Vesco. Poi contro. Al Grande Fratello Vip quella della contessaDeè una vera. In diretta sbotta contro la Del Vesco: vecchi rancori che non sono mai andati via. Ma poi, durante la puntata, solleticata da Signorini, torna ad attaccare. La storica opinionista di Maria De Filippi, ancora una volta, viene tirata in ballo dalla De. Che perde le staffe improvvisamente dopo aver asfaltato la De Vesco. E' un fiume in piena. “; vendere le cipolle al mercato”, urla la contessa. Signorini è imbarazzato. “Sevuole replicare; chiamarci”, dice mettendo la parola fine ...

Ultime Notizie dalla rete : unica cosa Gigi Proietti: ''Obbligo mascherine all'aperto nel Lazio è l'unica cosa da fare'' Adnkronos Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck: "L'unica cosa che può fare Tina Cipollari", rissa in vista dopo la cannonata

Antonella Elia si scaglia contro Stefania Orlando: "Dimmi che sono una str***a"

