L' ultimo miracolo di Carlo | il ragazzino beato Salma riesumata a 14 anni dalla sua morte | Intatta | immagini sconcertanti | Guarda

Constatare la gloria pubblica tributata ad un santo ragazzino, ma santo gigantesco, in questi momenti di grande scorno per la Chiesa è una delle ironie della storia, o un mistero di Dio, fate voi. Carlo Acutis morì all'età di 15 anni a Monza, il 12 ottobre del 2006, per una leucemia fulminante, che lo sorprese senza spegnergli una gioia sconveniente in chi sta per morire. Molti segni poco normali avevano cosparso il suo cammino in vita e poi erano coincisi con il soggiorno del suo corpo in un loculo ad Assisi, la città dove nella basilica di San Francesco sarà proclamato beato il 10 ottobre alle 16 e 30 in diretta tivù.

Ultime Notizie dalla rete : ultimo miracolo La lotta per la vita di Alex Zanardi, l’ultimo miracolo del campione bolognese Sport Fanpage Carlo Acutis, un miracolo? La salma del ragazzino beato riesumata 14 anni dopo la morte. "Intatta", immagini sconcertanti

Ma che quel corpo lì sia intatto, è testimoniato da professori che nulla hanno che fare con l'incenso e le candele. Miracolo? La scienza saprà identificare ragioni dentro le leggi della fisica e della ...

Servirebbe un miracolo: senza anestesisti da lunedì Cardarelli in lockdown

Stavolta si garantiscono solo le emergenze – a meno che entro lunedì non accada il miracolo e ne entrino in servizio almeno ... consistente rispetto ai cinque posti messi a bando con l’ultimo concorso ...

