L'Ue ha buon passo sulle rinnovabili, non sul risparmio energetico (Di venerdì 2 ottobre 2020) I piani per l'energia e il clima, osserva la Commissione europea, costituiscono una solida base per la progettazione della transizione green degli Stati membri, per qualificare le strategie di ripresa e resilienza con l'utilizzo dei fondi di Next Generation UE e per conseguire gli obiettivi più ampi del Green Deal europeo.La valutazione dei 27 Piani nazionali per l'energia e il clima presentati dai Paesi europei (Comunicazione del 17.9.2020, 564 final) fa, infatti, il punto anche in relazione ai nuovi target al 2030, di riduzione delle emissioni del 55% e di neutralità climatica al 2050.Per l'energia rinnovabile l'UE sta tenendo un buon passo: si prevede che raggiungerà un quota di energie rinnovabili (per elettricità, calore e carburanti) compresa tra il 22,5% e il 22,7% del ...

