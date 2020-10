L’Ottmar Hitzfeld Stadium | lo stadio a quota… 2000 | è raggiungibile solo con la funivia FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Altro appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli stadi più particolari in giro per il mondo. Ieri su CalcioWeb abbiamo raccontato l’Adidas Futsal Park, oggi è il turno dell’Ottmar, molto famoso per una particolarità che non è passata inosservata. Si tratta dellopiù alto d’Europa, si trova in Svizzera ametri. E’ possibile visitare l’impianto a Gapson ed èunicamente tramite una. E’ omologato per il calcio a 8 ed intitolato in onore dell’allenatore tedescoche è stato anche Ct della nazionale svizzera dal 2008 al 2014. Lo svantaggio è rappresentato dalle difficoltà a giocare a quote così ...